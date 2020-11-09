Аким столицы встретился с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов и митрополит Александр обсудили вопросы взаимодействия в период действия карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Православных Новостей.

Сегодня в городском акимате состоялась встреча акима столицы Алтая Сейдировича Кульгинова с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром. Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия исполнительных органов власти столицы с Астанайской епархией Православной Церкви Казахстана в период действия карантина.

Митрополит Александр рассказал Алтаю Кульгинову о жизни Астанайской епархии в условиях ограничительных карантинных мер. Несмотря на тяжелую ситуацию, в которой оказались все епархии и приходы Митрополичьего округа, духовенство активно поддерживало инициативы государства, направленные на предотвращение заражения населения COVID-19 и преодоление последствий карантина.

Аким столицы поделился информацией о мерах, которые предпринимают органы исполнительной власти мегаполиса по укреплению систем здравоохранения и образования, поддержке малого и среднего бизнеса, развитию инфраструктуры и социальной сферы.

Участники встречи отметили, что во многом победа над распространением инфекции зависит от сплоченности населения страны, духовного единства жителей городов и сел страны, братской взаимопомощи, внимательного и уважительного отношения людей друг к другу. Во времена испытаний особую поддержку казахстанскому обществу всегда оказывали традиционные конфессии и, в первую очередь, Ислам ханафитского мазхаба и Православие, духовно укрепляя народ и пробуждая в людях лучшие человеческие качества – мужество, терпение, сострадание и милосердие.

В ходе общения рассматривались пути взаимодействия Астанайской епархии с администрацией столицы Республики и обсуждались вопросы строительства в Нур-Султане храма в честь Всех святых, в земле Казахстанской просиявших, закладка которого состоялась 12 мая 2019 года.

«Возведение этой церкви получило одобрение Первого Президента страны – Нурсултана Абишевича Назарбаева. Как не раз отмечал Лидер нации, строительство мечетей и возведение православных храмов является зримым воплощением важнейших достижений суверенного Казахстана – межнационального мира, межэтнического согласия, глубокого уважения к многовековой истории и богатой культуре Великой степи», - сказал митрополит Александр.

Митрополит рассказал также, что продолжается деятельность по украшению Успенского кафедрального собора столицы. Главный храма Казахстана отметил в этом году десять лет с момента освящения, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 января 2010 года. Успенский собор стал яркой достопримечательностью мегаполиса, местом притяжения жителей и гостей города.

Архипастырь поделился с А.С. Кульгиновым новостью о завершении полномасштабной реставрации архитектурной и исторической жемчужины Казахстана – Вознесенского кафедрального собора Алма-Аты и освящении обновленного храма, состоявшемся 1 ноября. Иерарх отметил, что осуществленный грандиозный проект воссоздания собора Президент страны К.Ж.-К. Токаев назвал «вторым рождением общеказахстанской святыни». Иерарх пригласил акима столицы посетить отреставрированный собор.

Во встрече приняли участие заместитель акима столицы Н.Ж. Нуркенов, руководитель городского управления по делам религий Н.С. Альмуханов, руководитель управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана Ж.Б. Сапарбаев; архимандрит Сергий (Карамышев) и помощник митрополита С. Топал.