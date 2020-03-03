Аким столицы встретился с детьми-сиротами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов встретился с выпускниками детских домов, которые стоят в очереди на получение жилья по категориям «Дети-сироты» и «Дети, оставшиеся без попечения родителей», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.

На личном приёме акима каждый озвучил волнующие вопросы: жилищные, получение дополнительного образования, медпомощь, трудоустройство и повышение квалификации.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что работы ведутся по каждому направлению. По поручению Главы государства объём строительства доступного жилья в текущем году будет увеличен в три раза, что, несомненно, скажется на увеличении количества жилья для каждой категории.

Также на встрече горожане поблагодарили акима столицы за поддержку социальных мер: к примеру, за введение с 28 марта бесплатного проезда для всех несовершеннолетних.

Аким, заместители акима, руководители управлений и акимы районов на постоянной основе проводят приёмы граждан, также приёмы проходят в Центре поддержки института семьи «Жанұя», в городском филиале партии «Nur Otan». Большая часть вопросов решена, остальные находятся на контроле.

Фото: astana.gov.kz