Аким столицы рассказал о расширении реабилитационных центров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о работе по строительству и увеличению в городе количества реабилитационных центров, что позволяет расширить охват горожан с особыми потребностями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Этой весной в городе откроем специализированный детский сад для детей с нарушением зрения. Учреждение рассчитано на 90 мест, расположено в районе Сарыарка(ул.Кенесары 9/1). Кроме того, в текущем году откроем также ряд реабилитационных центров, которые позволят увеличить охват горожан с особыми потребностями.

Для нас важно на системной основе создавать условия для реабилитации жителей с ограниченными возможностями. Так, только в прошлом году открыли ряд крупных реабилитационных центров, которые занимаются реабилитацией детей с диагнозами ДЦП, аутизм, синдромом Дауна и др. К примеру, аутизм-центр «Асыл Мирас» (ул. Валиханова) позволил охватить на 50% больше детей с расстройствами аутистического спектра. Данный проект реализовали совместно с фондом Булата Утемуратова. В том же доме еще один реабилитационный центр занимается с детьми с диагнозами ДЦП, аутизм и рядом других заболеваний.

На базе городской детской больницы №1 при поддержке Фонда Первого Президента и «Самрук-Казына» осенью прошлого года открыли реабилитационный центр «Қамқорлық». Это позволяет ежегодно дополнительно охватывать бесплатной медпомощью порядка 600 детей с диагнозом ДЦП.

В разных районах города открыли 29 объектов «Доктор у дома». На базе ипподрома ведем строительство крытого манежа, где дети смогут заниматься иппотерапией. Во Дворце «Жастар» будет бассейн с доступом для людей с особыми потребностями, увеличили количество инватакси в два раза.

На первых этажах новых домов в «шаговой доступности» открываем мини-центры для детей, реабилитационные центры, детские сады, Доктор у дома и т.д. В столичных школах - кабинеты поддержки инклюзии.

На V заседании Национального совета общественного доверия Президент отметил, что растет количество детей с особыми потребностями, им требуется всесторонняя комплексная реабилитация, «необходимо усилить деятельность социальных служб при организациях первичной медико-санитарной помощи».

На системной основе продолжим работать над созданием условий для реабилитации горожан с особыми потребностями», - написал аким в своем Instagram-аккаунте.