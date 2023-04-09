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Аким столицы рассказал, как решаются вопросы воды и тепла

Жанара Мухамедиярова
9 Апреля 2023, 14:06
Аким столицы рассказал, как решаются вопросы воды и тепла Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны в интервью телеканалу «Атамекен» рассказал о том, как решаются вопросы воды, тепла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«В Астане число жителей растет день ото дня. Официально в нашем городе проживает 1 млн 350 тысяч человек, потихоньку приближаемся к 1,5 млн. В связи с этим есть свои проблемы. Одним из наиболее актуальных вопросов является работа коммунальных учреждений, то есть вопросы отопления, воды. В течение последних недель со стороны горожан особо поднимается вопрос воды», - сказал Женис Касымбек.

Глава города подробнее остановился на данных вопросах.

«В прошлом году в Астане введено в эксплуатацию 3 млн квадратных метров жилья. Соответственно, это требует решения проблемы теплоснабжения. С этой целью ведется соответствующая работа. В этом году будут введены в эксплуатацию две газовые тепловые станции. Эти две станции обеспечат 600 гигакалорий тепла. Мы планируем завершить эту работу в августе. Первый этап ТЭЦ-3 завершится в этом году. Это пять котлов. Это дает дополнительные 400 гигакалорий тепла. Таким образом, будет 1000 гигакалорий. Этого будет достаточно на ближайшие три-четыре года», - пояснил Женис Касымбек.

Аким также акцентировал внимание на вопросе обеспечения водой, который в последнее время часто затрагивается общественностью.

«Вторая проблема – это проблема воды. В этом году летом завершаем строительство насосно-фильтровальной станции. Это будет давать дополнительно 100 тысяч кубометров воды в сутки. Сейчас есть нехватка 25 тысяч кубометров. Новая станция питьевой воды компенсирует недостачу и дополнительно даст более 75 тысяч кубометров воды в сутки. Соответственно, никаких ограничений не будет. Вода будет подаваться под полным давлением. Но дополнительно мы должны начинать строительство таких больших объектов систем жизнеобеспечения», - сказал аким.


Астана   Отопительный сезон   Вода  
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