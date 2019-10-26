Аким столицы проверил готовность коммунальных служб к зиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов проверил готовность коммунальных служб всех четырёх районов города к предстоящей зиме и побеседовал с работниками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Алтай Кульгинов подчеркнул, что необходимо уделять особое внимание очистке подъездных путей к социальным объектам, тротуаров для пешеходов, остановок. Также совместно с КСК необходимо усилить работы по уборке внутридворовых территорий, ведутся приготовления к подготовке запаса песко-соляной смеси.













Аким столицы отметил, что необходимо создавать условия для работников: своевременно выплачивать заработную плату, организовывать горячее питание, обновлять технику. Планируется закупить дополнительно более 100 единиц техники. Закуп спецтехники будет осуществляться за счёт сэкономленных средств ликвидации АО «Астанаэнергосервис». А.Кульгинов поблагодарил работников за нелегкий и благородный труд, ведь благодаря их работе город находится в чистоте, что несомненно создаёт комфортные условия для проживания горожан.

Отмечается, в уборке дорог и улиц будут задействованы почти 2 тыс. ед. техники, только на ручной уборке будут порядка 3,5 тыс. людей.







