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Аким столицы проинспектировал работу всех блокпостов города

21 Марта 2020 11:32
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Аким столицы проинспектировал работу всех блокпостов города

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов проинспектировал работу всех блокпостов города, передает МИА Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.

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По периметру столицы установлено шесть блокпостов в районе поселков Талапкер, Караоткель (Ильинка), Коянды, Косшы, Жибек-Жолы, на участке автодороги Нур-Султан – Петропавловск. Жители данных посёлков могут въезжать и выезжать из города, так как данные участки вошли в карантинную территорию. Для всех остальных с 00 часов 22 марта въезд/выезд из столицы будет закрыт.


«В городе введён карантин. Все принимаемые меры в первую очередь делаются для обеспечения безопасности самих граждан. Радует, что многие относятся с пониманием. Но необходимо понимать, что без дисциплины не будет порядка. Следовательно, на блокпостах действуют строгие правила. «Зелёный коридор» организовали для проезда машин с продовольствием. На блокпостах установлены контрольные зоны и пункты обслуживания, на всех участках несут службу военнослужащие, медработники. Усилены санитарные меры», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.


В Нур-Султане ужесточены меры по предупреждению и нераспространению инфекции. В городе работает оперативный штаб, выработан алгоритм действий при выявлении коронавирусной инфекции. Призываем граждан не выходить из дома без надобности, соблюдать все меры безопасности.

Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Коронавирус в РК,
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