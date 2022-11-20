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Аким столицы проголосовал на выборах Президента РК

20 Ноября 2022, 11:00
Аким столицы проголосовал на выборах Президента РК
20 Ноября 2022, 11:00

Аким столицы проголосовал на выборах Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Алтай Кульгинов отдал свой голос на выборах Президента Республики Казахстан. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«С утра проголосовал на своем избирательном участке. В городе у нас открыто более 400 избирательных участков. Выражаю благодарность всем, кто сегодня работает на избирательных участках», - написал аким столицы.

Фото: Александр Куприенко


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