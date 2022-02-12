Аким столицы принял тридцать семей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алтай Кульгинов провел онлайн-прием жителей столицы, чтобы решить частные и системные вопросы горожан, об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».
«На личном онлайн-приеме принял еще 30 семей. Среди вопросов как частные, которые касаются только одной семьи, так и системные. Решение системных вопросов позволяет охватить большее количество людей. К примеру, это строительство социальных объектов, инфраструктуры, дорог, развитие жилых массивов, благоустройство дворов и общественных пространств, завершение долгостроев.
В текущем году планируем построить 10 тыс социальных квартир, 250 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары), также планируем запустить в работу первую очередь ТЭЦ-3, НФС-3 (насосно-фильтровальная станция). Кроме того, ведем системную работу по развитию жилых массивов, для этого встречаемся непосредственно в жилых массивах с горожанами.
Вопросы, поступающие на приемах граждан, берем в работу», - написал Алтай Кульгинов.
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