Аким столицы поздравил с профессиональным праздником работников культуры и искусства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов поздравил работников культуры и искусства с их профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу градоначальника в сети Instagram.

«От чистого сердца поздравляю работников культуры и искусства с профессиональным праздником! Вы не только создаете настроение и прославляете наш город творческими достижениями, но и вносите неоценимый вклад в нравственное воспитание молодого поколения!

Вы неустанно трудитесь в театрах, музеях, библиотеках, домах искусства, творческих студиях. В период пандемии переориентировали работу и не прекращали создавать настроение горожанам!

Со своей стороны мы работаем над созданием условий для комфортной работы: ремонтируем культурные объекты, расширяем сеть учреждений. Вместе с вами открываем места под открытым небом – где вы также можете делиться творчеством, находить единомышленников, вдохновлять и наставлять горожан!

Из года в год растет посещаемость культурных учреждений. В премьерные дни на спектакли и постановки билеты необходимо покупать заранее – это говорит о проделанном колоссальном труде всего коллектива. Ведь поддерживать интерес со стороны зрителей – нелегкое дело.

Поздравляю с праздником! Желаю здоровья, воплощения творческих идей!» - написал А. Кульгинов.