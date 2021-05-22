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    22:05, 21 Май 2021 | GMT +6

    Аким столицы поздравил с профессиональным праздником работников культуры и искусства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов поздравил работников культуры и искусства с их профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу градоначальника в сети Instagram.

    «От чистого сердца поздравляю работников культуры и искусства с профессиональным праздником! Вы не только создаете настроение и прославляете наш город творческими достижениями, но и вносите неоценимый вклад в нравственное воспитание молодого поколения!

    Вы неустанно трудитесь в театрах, музеях, библиотеках, домах искусства, творческих студиях. В период пандемии переориентировали работу и не прекращали создавать настроение горожанам!

    Со своей стороны мы работаем над созданием условий для комфортной работы: ремонтируем культурные объекты, расширяем сеть учреждений. Вместе с вами открываем места под открытым небом – где вы также можете делиться творчеством, находить единомышленников, вдохновлять и наставлять горожан!

    Из года в год растет посещаемость культурных учреждений. В премьерные дни на спектакли и постановки билеты необходимо покупать заранее – это говорит о проделанном колоссальном труде всего коллектива. Ведь поддерживать интерес со стороны зрителей – нелегкое дело.

    Поздравляю с праздником! Желаю здоровья, воплощения творческих идей!» - написал А. Кульгинов.


    Теги:
    Культура Астана Акимат Общество
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