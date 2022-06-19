Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Аким столицы поздравил обладателей «Алтын белгi» с окончанием школы
19 Июня 2022 06:31

Аким столицы поздравил обладателей «Алтын белгi» с окончанием школы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов поздравил обладателей «Алтын белгi» с окончанием школы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Как сообщил аким столицы в своем аккаунте Instagram, в этом году 348 учащихся подтвердили знак «Алтын белгі», с отличием завершили еще 450 выпускников.

«В текущем учебном году в республиканских олимпиадах и конкурсах наши учащиеся завоевали свыше 100 золотых, свыше 100 серебряных и 157 бронзовых медалей. В международных олимпиадах и научных конкурсах завоевали еще 89 медалей. Сборная столичная команда 15-й год подряд занимает общекомандное первое место и звание «Лучшая олимпийская команда», — написал Алтай Кульгинов.


Читайте также
В Министерстве обороны чествовали военных медиков
Вице-министр информации и общественного развития встретился с проректорами Алматы
Управляющий делами Президента посетил общежития для сотрудников
Сельский колледж в СКО отдали в доверительное управление университету из Алматы
Археологи нашли еще три редких захоронения в Талды
Выпуск магистрантов Национального университета обороны состоялся в столице
Полицейские Нур-Султана спасли утопающую
Более 400 млн тенге направят на отдых детей в Костанайской области

Лента новостей

Архив