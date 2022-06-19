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19 Июня 2022 06:31
Аким столицы поздравил обладателей «Алтын белгi» с окончанием школы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов поздравил обладателей «Алтын белгi» с окончанием школы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Как сообщил аким столицы в своем аккаунте Instagram, в этом году 348 учащихся подтвердили знак «Алтын белгі», с отличием завершили еще 450 выпускников.
«В текущем учебном году в республиканских олимпиадах и конкурсах наши учащиеся завоевали свыше 100 золотых, свыше 100 серебряных и 157 бронзовых медалей. В международных олимпиадах и научных конкурсах завоевали еще 89 медалей. Сборная столичная команда 15-й год подряд занимает общекомандное первое место и звание «Лучшая олимпийская команда», — написал Алтай Кульгинов.
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