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    06:31, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Аким столицы поздравил медиков с профессиональным праздником

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram поздравил медработников с их профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    «Дорогие работники сферы здравоохранения! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

    Во все времена вы были и остаетесь героями. Благодаря вашей кропотливой работе на вашем счету тысячи спасенных жизней.

    Жизнь человека связана с вами с первых дней: вы встречаете на свет младенцев, следите за их здоровьем. На ваших хрупких плечах многочасовые смены, борьба за жизнь людей, именно вы находитесь с пациентами в трудную минуту, оказываете помощь и заботу.

    В период пандемии вы больше двух лет стояли на передовой. Благодаря вашему неимоверному труду и оперативно принятым государством мерам мы все вернулись к прежнему ритму жизни: без локдаунов и ограничений.

    Глава государства в парке в честь медицинских работников открыл мемориал «Алтын жүрек», который символизирует солидарность и сплочённость казахстанцев перед лицом смертоносной инфекции.

    Со своей стороны мы продолжим и дальше развивать сферу здравоохранения и поддерживать наших медицинских работников. Поздравляю с праздником. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — написал аким столицы.


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