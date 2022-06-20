Аким столицы поздравил медиков с профессиональным праздником
«Дорогие работники сферы здравоохранения! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Во все времена вы были и остаетесь героями. Благодаря вашей кропотливой работе на вашем счету тысячи спасенных жизней.
Жизнь человека связана с вами с первых дней: вы встречаете на свет младенцев, следите за их здоровьем. На ваших хрупких плечах многочасовые смены, борьба за жизнь людей, именно вы находитесь с пациентами в трудную минуту, оказываете помощь и заботу.
В период пандемии вы больше двух лет стояли на передовой. Благодаря вашему неимоверному труду и оперативно принятым государством мерам мы все вернулись к прежнему ритму жизни: без локдаунов и ограничений.
Глава государства в парке в честь медицинских работников открыл мемориал «Алтын жүрек», который символизирует солидарность и сплочённость казахстанцев перед лицом смертоносной инфекции.
Со своей стороны мы продолжим и дальше развивать сферу здравоохранения и поддерживать наших медицинских работников. Поздравляю с праздником. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — написал аким столицы.