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Аким столицы поручил держать цены на социально значимые товары под контролем

9 Марта 2020 02:43
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Аким столицы поручил держать цены на социально значимые товары под контролем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице ежегодная потребность в хлебобулочных изделиях составляет более 106 тыс. тонн, из них соцхлеба - 31 тыс. тонн. Акиматом города проработан вопрос по сдерживанию цен на социальный хлеб: пополнены запасы муки стабфонда, оказываются меры поддержки пекарням, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

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В ходе объезда аким столицы Алтай Кульгинов посетил пекарни и выслушал предложения производителей.

Так, пекарня ТОО «Столичный хлеб» ежемесячно производит до 600 тонн хлебобулочных изделий, ТОО «Сапа НАН» - 350 тонн, из них 70-80% это социальный хлеб, стоимость которых в магазине варьируется в пределах 80-85 тенге.

Цены на социальный хлеб одни из самых низких по республике. Озвученные производителями предложения взяты в работу.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что в рамках исполнения задач Главы государства на контроле также ценообразование и на другие социально значимые продовольственные товары.

Стоит отметить, что с 29 февраля в городе стартовали сельскохозяйственные ярмарки, которые будут проходить каждую субботу и воскресенье до конца апреля. Цены на продукты ниже рыночных.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Цены и тарифы, Видео,
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