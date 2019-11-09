Аким столицы ознакомился с ходом реконструкции ТЭЦ-2

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С ходом строительства нового турбоагрегата №6 и монтажа котлоагрегата №8 в рамках расширения ТЭЦ-2 ознакомился аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 - стратегические объекты столицы, обеспечивают теплоэнергоресурсами более 2,5 тыс.домов. Таким образом, работы по тепловому контуру выполнены в полном объёме, монтаж котла произведен на 80%. В настоящее время продолжаются работы по консервации турбины. Проводимые работы по расширению ТЭЦ-2 позволят увеличить тепловую мощность не менее чем на 10%, по электрической почти на 30%.

Аким города А.Кульгинов отметил, что необходимо ускорить темпы работ, «до начала следующего отопительного сезона работы должны быть полностью завершены».