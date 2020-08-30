Аким столицы ознакомился с ходом работ по переводу на газ ТЭЦ-2

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перевести на газ ряд котлов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 планируется уже в этом году, проинформировал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

«Ознакомился с ходом проводимых работ по переводу ТЭЦ-2 на газ. Завершены работы по строительству подводящего газопровода, ведётся установка вентиляционного оборудования, систем газовой защиты и монтажных горелок на котлы. В текущем году планируем перевести на газ ряд котлов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Кроме того, продолжаются работы по строительству внутриквартальных сетей газоснабжения в жилых массивах. К примеру, в ЖМ Железнодорожный проложено 100% распределительных сетей газоснабжения, в Промышленном и Коктал-2 по 95%, в Коктал-1 – 80%. Данные работы ведутся также в ЖМ Агрогородок, Юго-Восток. Дома в данных жилых массивах, в том числе часть домов в Агрогородке и Юго-Востоке, уже в текущем отопительном сезоне могут отапливаться газом. Сам процесс газифицикации города пройдёт в три этапа.

Для бесплатной выдачи техусловий для подключения домов к сетям газоснабжения открыты три фронт-офиса. Это для жителей ЖМ Коктал-1, Железнодорожный, Промышленный. Для жителей частного сектора на бесплатной основе предусмотрели счетчики.

Газификация столицы – исторический проект Елбасы. Процесс газификации находится на контроле Главы государства», – написал Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram .

Фото Александр Куприенко