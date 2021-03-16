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Аким столицы обратился к горожанам

16 Марта 2021 22:12
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Аким столицы обратился к горожанам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram напомнил о том, что год назад в городе был введён комендантский час, а также рассказал, как ведется борьба с коронавирусом, передает МИА «Казинформ».

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«Ровно год назад в связи с мировой пандемией в стране был введен режим чрезвычайного положения. Все мы помним, что по периметру города были установлены блокпосты, был введен так называемый «комендантский час», мобилизованы все силы. С того времени наши медработники находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Благодаря оперативно принятым государством мерам удалось снизить риски распространения. Тем не менее, надо помнить, что вирус еще никуда не ушел», - написал аким.

Он также напомнил, что сейчас наша столица находится в «красной» зоне. Был принят ряд дополнительных карантинных ограничений. По данным санврачей, пик роста заболевших как раз наблюдается в предпраздничные и праздничные дни.

«В это воскресенье – 21 марта – в городе объявлен локдаун, запрещены все массовые мероприятия! Ни одно веселье не должно ставить под угрозу жизнь и здоровье людей. Нельзя халатно относиться к близким и окружающим людям: есть риски заболеть повторно, кто одержал победу над коронавирусом – им также необходимо продолжать заботиться о своем здоровье, так как даже после выздоровления есть риски воспаления других имеющихся заболеваний.

Нам необходимо сплотиться и вместе пройти этот нелегкий период. Нельзя допускать резкого одномоментного всплеска заболевших, тем самым в разы утяжелять работу наших врачей. Одним из действенных методов борьбы с коронавирусом является вакцинация. Только после приобретения коллективного иммунитета и соблюдения санитарных норм мы сможем вернуться к прежнему доковидному ритму жизни», - написал Алтай Кульгинов.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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