Аким столицы обозначил направления в работе по Посланию Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов провел актив города по реализации Послания Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

« В текущем году штат госаппарата будет сокращен на 10%, в следующем году – на 15%. Сокращение пройдет с учетом цифровизации и оптимизации госфункций. В целях реализации принципа «полиция в шаговой доступности» штат участковых увеличим на 224 единицы, откроем более 40 участковых пунктов. Оптимизация местного бюджета составила более 36 млрд тенге. Высвободившиеся средства направили на важные сферы: поддержку реального сектора экономики и развития инфраструктуры – 26 млрд тенге, социальную сферу – более 10 млрд тенге. До конца года проведем оптимизацию еще ряда предприятий и передачу объектов в доверительное управление», - сообщил Алтай Кульгинов.

Как напомнил градоначальник, Глава государства обозначил семь основных принципов нового экономического курса нашей страны.

«Для поддержки промышленности и МСБ государством были предоставлены налоговые послабления, отсрочены платежи, дана возможность рефинансирования кредитов на льготных условиях. Совместно с профильными госорганами проведем работу по обеспечению госсубсидирования процентных ставок до 6% по всем действующим кредитам МСБ. Долю местного содержания по проектам ДКЗ доведем до 90%. Возобновление региональных инвестсоветов показало положительные результаты: поддерживаем проекты, которые нужны горожанам и городу, с каждым инвестором будем работать индивидуально, продолжим работы по снижению адмбарьеров. По использованию потенциала МФЦА подписан соответствующий меморандум», - проинформировал А.Кульгинов.

По словам акима, в столице сформирован стабфонд, проведены работы по льготному кредитованию торговых сетей – в проекте «оборотный механизм» участвует ряд крупных торговых сетей и рынков.

«На эти цели мы выделили более 3,6 млрд тенге. Таким образом, оказывается поддержка участникам рынка, стабилизируются цены на социально значимые продукты. Что касается жилищного вопроса. На сегодня за счет всех источников финансирования в городе строится более 3,5 млн кв. м жилья. Акцент делаем на сегмент доступного льготного жилья для социально уязвимых слоев населения. В текущем году по поручению Главы государства объем строительства доступного жилья увеличен втрое. Работы также ведем совместно с Жилстройсбербанком, Казахстанской ипотечной компанией», - сказал глава столицы.

А.Кульгинов также сообщил, что с учетом осеннего сезона ОРВИ и возможной накладкой с коронавирусом, медучреждения укомплектованы медикаментами, оборудованием, средствами защиты. Данные работы проводятся на регулярной основе. Кроме того, ведутся работы по строительству и по обеспечению инфраструктурой ряда медорганизаций.

«Сфера образования. В текущем году построим в два раза больше школ, чем в прошлом, это 12 учебных заведений. Шесть из них уже открыты. Готовим задел на следующие годы – в 2021 году построим и введем в эксплуатацию еще 12 школ на 20 тыс. ученических мест. В текущем году по «Дорожной карте занятости» отремонтируем 26 объектов образования. Учитывая дистанционное обучение, компьютерами и роутерами в первую очередь обеспечиваем детей из малообеспеченных семей. Был принят закон «О статусе педагога», с 1 января 2020 года увеличена зарплата педагогов на 25%. Особое внимание будет уделено работе по ограждению детей от кибербуллинга», - сказал А.Кульгинов.

Говоря о развитии массового спорта, аким сообщил, что средства, выделяемые на профессиональный спорт, будут направлены на развитие детского и юношеского спорта – на развитие массового спорта.

«Практически завершены работы по благоустройству 150 дворов, где также есть зоны для занятия спортом. Ведем строительство четырех крупных физкультурно-оздоровительных комплексов, конноспортивного манежа для реабилитации детей с особыми потребностями. Кроме того, также проведем капремонт в СК «Казахстан», «Толкын», стадиона им. Мунайтпасова и ряда других спортивных учреждений», - проинформировал градоначальник.

Главными источниками загрязнения воздуха в столице являются выхлопы автотранспорта, ТЭЦ и стационары, частный сектор, заявил аким.

«Для улучшения экологии проводим ряд масштабных работ: первое – это исторический проект Елбасы – газификация города. Уже в текущем отопительном сезоне отапливаться газом смогут жители ЖМ Железнодорожный, Промышленный, Коктал-1, Коктал-2, часть домов ЖМ Агрогородок, Юго-Восток. В начале текущего года на линию запустили порядка 100 электроавтобусов. Преимущества – экологичность и отсутствие выбросов вредных веществ в окружающую среду. Кроме того, за счет частных средств количество электроавтобусов будет увеличено. В текущем году высадили более 33 тыс. деревьев, что на 40% больше чем в 2019 году. Немаловажным является создание экопарков на прилегающих территориях озер Талдыколь и Майбалык. Данные местности могут стать центром для развития экотуризма с сохранением и увеличением биоразнообразия», - сообщил Алтай Кульгинов.

Аким также остановился на цифровизации и концепции «слышащего государства».

«В рамках цифровизации из 160 госуслуг сегодня автоматизированы 133 (83%). До конца года в электронный формат будут переведены 100% госуслуг. Кроме того, ведутся работы по оцифровке всего города: инженерные сети, создание геоинформационного портала, автоматизация услуг в сфере ЖКХ и т.д. Также реализуем проект «Безопасный двор». По реализации концепции «Слышащего государства». Приемы граждан проводятся на регулярной основе. В прошлом году было принято свыше 11 тыс. человек. Также для эффективной обратной связи открыт центр поддержки института семьи «Жануя», -подчеркнул аким столицы Алтай Кульгинов.