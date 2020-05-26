Аким столицы не исключает ужесточения ограничительных мер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов не исключает возможного ужесточения ограничительных мер в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря своевременному принятию Указа Главой государства (о карантине и ЧП - корр.) мы смогли взять под контроль вопрос нераспространения вируса, и сейчас мы не можем опять позволить, чтобы вирус мог распространиться еще больше», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК, отвечая на вопрос о возможном ужесточении ограничительных мер в Нур-Султане.

Градоначальник отметил, что встречаются факты, когда граждане не соблюдают меры предосторожности, и добавил, что от каждого из нас зависит возвращение к прежней жизни.

«Но мы должны научиться жить в новых реалиях. Поэтому в целях безопасности мы будем мониторить все места массового скопления людей, начиная от строительных объектов», - пояснил Алтай Кульгинов.