Аким столицы не исключает ужесточения ограничительных мер
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов не исключает возможного ужесточения ограничительных мер в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Благодаря своевременному принятию Указа Главой государства (о карантине и ЧП - корр.) мы смогли взять под контроль вопрос нераспространения вируса, и сейчас мы не можем опять позволить, чтобы вирус мог распространиться еще больше», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК, отвечая на вопрос о возможном ужесточении ограничительных мер в Нур-Султане.
Градоначальник отметил, что встречаются факты, когда граждане не соблюдают меры предосторожности, и добавил, что от каждого из нас зависит возвращение к прежней жизни.
«Но мы должны научиться жить в новых реалиях. Поэтому в целях безопасности мы будем мониторить все места массового скопления людей, начиная от строительных объектов», - пояснил Алтай Кульгинов.
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