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Аким столицы наградил заслуженных учителей

4 Октября 2019 20:41
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Аким столицы наградил заслуженных учителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- В концертном зале «Қазақстан» прошло торжественное мероприятие «Qaldyrǵan iziń mángilik», посвященное Международному дню учителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Парламенте рассматривается законопроект «О статусе педолога», который даст новые возможности для поддержки и развития вашей почетной профессии. В своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил повешение именно качественного образования. Во многом эта миссия зависит от вас, дорогие учителя. Мы по праву гордимся успехами наших детей, а их успехи - это ваша заслуга»,- сказал аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов.


В своей речи аким отметил, что государство создает условия для улучшения материально-технической базы школ, жилищных условий педагогов.

«Мы начали выдачу сертификатов для того чтобы наши педагоги могли получить доступное жилье. И перед Днем учителя мы предоставили 350 комнат в новом общежитии нашим молодым педагогам»,- добавил А. Кульгинов.

Аким столицы наградил заслуженных педагогов нагрудным знаком «Алтынсарин», и «Білім саласының үздік қызметкері», также вручил благодарственные письма.










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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Акимат, Дата,
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Автор:

Айгерим Ансаганова

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