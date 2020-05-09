Аким столицы Алтай Кульгинов поздравил ветеранов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов от имени Главы государства поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. Герои поделились своими воспоминаниями о тяжелых годах войны и послевоенной жизни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

95-летний Барлыбай Табешов участвовал в боях на Курской дуге, служил артиллеристом-наводчиком. В послевоенные годы работал учителем.

95-летний Михаил Калинин в годы войны был командиром минометной роты. Прошёл Украину, Румынию, Молдавию, Чехию, Польшу, Венгрию, Румынию. В послевоенные годы участвовал в строительстве ТЭЦ, железной дороги, аэропортов, вокзалов и т.д.

Ветераны пожелали, чтобы не было войны и все невзгоды обходили стороной. «Вы подарили нам мирное небо над головой. Преклоняемся перед вашей отвагой и самоотверженностью. Накануне ветеранов поздравил Елбасы. Вы являетесь примером для поколений. Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Сотрудники акимата столицы поздравили всех ветеранов. Музыканты духового оркестра сыграли песни военных лет прямо во дворах у ветеранов. В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне единовременные денежные выплаты в Нур-Султане получили 3 688 человек. Общая сумма составила более 180 млн тенге. По 1 млн тенге начислили 44 участникам и инвалидам войны.