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Аким столицы Алтай Кульгинов отметил работу сотрудников ДЧС

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
4 Апреля 2022, 20:39
Аким столицы Алтай Кульгинов отметил работу сотрудников ДЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram отметил работу, проделанную сотрудниками ДЧС во время снежных бурь, передает МИА «Казинформ».

«Работа сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям связана с мужеством, решительностью, большой самоотдачей и настоящим героизмом! Только в период недавних снежных бурь ими было спасено 200 человек, 52 из которых – дети. Благодаря оперативным действиям в прошлом году они спасли свыше 400 людей.

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Отметили самоотверженный труд и чуткий подход к работе сотрудников ДЧС! Со своей стороны работаем над улучшением и созданием комфортных условий для работы: передали в автопарк более 60 единиц спецтехники, в районе Байконыр построили пожарное депо, также построим еще три пожарных депо, два из которых будут расположены в жилых массивах.

Отдельно уделяем внимание жилищному вопросу: расширили категорию участников жилищной программы по линии Казахстанской жилищной компании (КИК) и запустили специальную жилищную программу для молодежи, где есть отдельная категория для работников ДЧС, увеличили сумму жилищных сертификатов и др. Данные меры позволили увеличить количество спасателей и пожарных, которые могут претендовать на социальное жилье.

Выражаем благодарность нашим спасателям и пожарным за самоотверженный труд! Крепкого здоровья и семейного благополучия!» – написал аким столицы.

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Фото:instagram.com/altay_kulginov_official


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