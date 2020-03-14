Аким столицы Алтай Кульгинов обратился к горожанам в связи с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов рассказал о том, какие меры принимаются в столице в связи с угрозой распространения коронавируса, передает МИА «Казинформ».

Обращение к горожанам появилось на официальном сайте столичного акимата.

«В столице принимаем максимальные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

1. Работает оперативный штаб, выработан алгоритм действий при выявлении случая коронавирусной инфекции: для пациентов и лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию развернут стационар.

2. В экстренную службу 109 внедрили допмодуль «консультации по вопросам коронавируса». Медперсонал проинструктирован и подготовлен к работе, необходимый запас медикаментов имеется, поступила первая партия медицинских масок. Также поступит дополнительное количество масок.

3. Усилили санитарно-дезинфекционный режим, устанавливаем средства дезинфекции в организациях, вокзалах, аэропорту, ТРЦ, гостиницах и др.

К данным мерам просим подключиться все организации независимо от форм собственности.

Проводим дезинфекцию автобусов на конечных остановочных пунктах и мойках.

Приняты меры по учебным заведениям и местам массового скопления: школьники с 16 марта выходят на каникулы, студенты вузов и колледжей - на дистанционное обучение, допкружки и кинотеатры работать не будут. Все массовые мероприятия, посвящённые празднику Наурыз, отменены.

4. Горожанам необходимо принимать все меры профилактики, которые рекомендованы Минздравом: тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками для рук, отказаться от рукопожатий, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены, дезинфицировать гаджеты/оргтехнику, избегать контакта с людьми, имеющими признаки ОРВИ и т.д.

5. Из стабфонда выделили дополнительные средства для стабилизации цен на социально значимые товары, в проекте участвуют торговые точки, как «Magnum», «Астыкжан», «Кенмарт», «Small», рынки «Шапагат», «Евразия», «Артем», «Биг Шанхай», также определены поставщиков по мясу и крупам. Проработали вопрос по сдерживанию цен на соцхлеб: пополнены запасы муки стабфонда, оказываются меры поддержки пекарням города. Повода для ажиотажа нет, продукты питания представлены в достаточном количестве.

Вопросы по недопущению распространения коронавирусной инфекции находятся на контроле руководства страны.

Принимаем необходимые меры, но в первую очередь должна быть четкая самодисциплина граждан - придерживаясь всех правил безопасности, вы защитите себя и своих близких. Только совместными усилиями преодолеем этот непростой период».