Аким столичного района пообещал выполнить джентльменское соглашение о теплых остановках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столичного района «Есиль» Берик Джакенов пообещал выполнить «джентльменское соглашение» и установить в жилом массиве Тельмана теплую остановку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании постоянной комиссии маслихата по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства депутат Каракат Абден выступила с вопросом:

«В прошлом году я лично была у акима с этим вопросом, вам было дано поручение перенести остановку от «Хан Шатыра» и установить ее в (жилом массиве - ред.) Тельмана. Джентльменское соглашение было, но вопрос не решен, сегодня стыдно жителям в глаза смотреть», - сказала она.

Аким пообещал решить этот вопрос.

«Джентльменское соглашение я выдерживаю. Сейчас управление транспорта и автомобильных дорог устанавливает у нас в районе четыре теплые остановки, одна из них будет непосредственно на Тельмана», - заверил Берик Джакенов

Вместе с тем он отметил, что по благоустройству этого жилого массива уже проведена большая работа.

«Установлена большая детская площадка, а также «комната долголетия», как мы ее называем, в спортзале рядом. Поэтому большая работа там проводится. Теплая остановка будет установлена. По времени я не знаю, как это будет, потому что заказчик немножко не успевает, поэтому из четырех теплых остановок одна будет установлена там, если они будут не успевать установить, то остановку возле «Хан Шатыра» мы переведем», - добавил Берик Джакенов.



