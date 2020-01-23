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Аким столичного района Байконыр подозревается в получении взятки

23 Января 2020 16:20
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Аким столичного района Байконыр подозревается в получении взятки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве РК по противодействию коррупции подтвердили, что аким района Байконыр города Нур-Султана Аскар Есилов подозревается в получении взятки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Отметим, что в социальных сетях была распространена информация о задержании акима столичного района.

«Да, действительно Антикоррупционной службой выявлен факт получения взятки акимом района Байконыр. Он подозревается в получении взятки в виде последней модели iPhone от представителя частной компании за содействие в получении субподрядных работ по благоустройству района Байконыр города Нур-Султана», - сообщил журналистам на брифинге старший следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Он уточнил, что в настоящее время дело находится на стадии расследования. Подозреваемые признали вину и заявили об окончании расследования в ускоренном порядке.

Напомним, Аскар Есилов был назначен акимом столичного района Байконыр в апреле 2019 года.



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Ключевые слова: Нур-Султан,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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