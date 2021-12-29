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Аким СКО: жители региона стали больше покупать недвижимости

29 Декабря 2021 12:05
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Аким СКО: жители региона стали больше покупать недвижимости

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области проходит совещание по итогам работы в 2021-м году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Основные показатели социально-экономического развития области привел аким области Кумар Аксакалов. Он отметил, что несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, удалось добиться задач, поставленных в начале года.

«Как мы все понимаем, наши планы не были бы осуществимы без должного финансирования. Благодаря поддержке Елбасы с 2018-го по 2021-й годы на развитие области поступали значительные финансовые средства. В этом году, благодаря поддержке Главы государства, мы утвердили новый Комплексный план на ближайшие пять лет», - сказал К.Аксакалов.

В течение пяти лет область получит около 500 млрд тенге на развитие экономики и улучшение благосостояния населения. В этом году в регион поступили свыше 80 млрд тенге.

Аким области подчеркнул, что первый существенный результат, которого удалось добиться — устойчивый рост занятости населения. По его данным, уровень безработицы снизился до 4,8%. По области в этом году создали почти 12 тысяч новых постоянных рабочих мест, трудоустроили более 27 тысяч человек.

«Экономическая активность позволила увеличить и трудовые доходы простых граждан. Повысилась среднемесячная заработная плата на 19,3%. Пенсионные отчисления выросли на 23%. Увеличение депозитной базы - один из показателей роста благосостояния населения. Только за 10 месяцев текущего года их объем увеличился на 14% и достиг 207,9 млрд тенге. Североказахстанцы стали покупать больше недвижимости. Только в этом году заключили почти 51 тысячу сделок по недвижимому имуществу, больше чем в прошлом году на 9,8%», - заявил К. Аксакалов.


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#Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Жилье   #Итоги 2021 года  
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Автор:

Олеся Жуковень

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