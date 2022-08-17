17 Августа 2022 08:12

Аким СКО заявил о снижении оттока выпускников в два раза

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на заседании акимата сообщил о снижении оттока выпускников за последние пять лет в два раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным главы региона, в 2017 году в зарубежные вузы уезжали 30% выпускников школ.

Одной из причин оттока, по словам Кумара Аксакалова, была слабая материально-техническая база Северо-Казахстанского университета им. М.Козыбаева.

«Понимаем, что уезжают лучшие дети. Поэтому со стороны государства значительные средства направляются на обеспечение качества образования. За пять лет финансирование отрасли возросло в 2,4 раза - до 144 млрд тенге. Мы знаем, какие лаборатории были в нашем университете, показывали всем делегациям, чтобы добиться строительства корпуса. В рамках комплексного плана оно уже завершается, и учебный год начнется в новом здании. Там будет самое современное оборудование. Это увеличит качество образования и улучшит материально-техническую базу вуза. Проект с Аризоной даст мультипликативный эффект. Это абсолютно точно», - подчеркнул К.Аксакалов.

Проректор Северо-Казахстанского университета им. М.Козыбаева Рената Апергенова сообщила, что обучение по двудипломной программе, разработанной совместно с университетом Аризоны только запустили, но уже есть 170 грантов.

«Поступили дети с высоким баллом. Из них 10 имеют лучший результат по республике. Они на днях получат приглашение из университета Аризоны на обучение по двудипломной программе. Поступили дети из нашей области, Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Костаная, Караганды, Семея, Актобе. Дети будут учиться в нашем университете, параллельно изучать дисциплины американского вуза. На последнем курсе один семестр они будут учиться Аризоне», - сказала Р.Апергенова.