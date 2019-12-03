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Аким СКО запретил требовать от сельских учителей заполнения электронных дневников

3 Декабря 2019 21:29
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Аким СКО запретил требовать от сельских учителей заполнения электронных дневников

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов запретил заставлять заполнять электронные дневники учителей тех сел, где нет качественного доступа к интернету, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На заседании акимата глава региона заявил, что обязанность заполнять электронный дневник в некоторых случаях доходит до абсурда. Учителя вынуждены делать это ночью, когда скорость немного увеличивается, либо вовсе выезжать в соседнее село, где Интернет работает лучше.

«Очень много жалоб. Нет в селе Интернета – мы заставляем. Запрещаю на территории области, где нет Интернета, это делать. Я понимаю, что это требование. Но у себя в области это нужно регулировать. Не нужны нам красивые отчеты», - сказал К.Аксакалов.

Руководитель управления образования Гульмира Каримова согласилась, что проблема есть. В некоторых населенных пунктах родители не могут посмотреть оценки детей в электронном дневнике. В школе Интернет есть – нет его в самом селе.

«Конечно, это неправильно. 25 школ мы сняли. Нет такой потребности, чтобы в обязательном порядке заполняли. Если нет Интернета, то не заполняют», - пояснила Г.Каримова.

Из 519 населенных пунктов области, имеющих доступ к широкополосному Интернету, только 338 обеспечены качественным Интернетом. Аким области подчеркнул, что цифровизация связана с хорошим доступом к Интернету. По его словам, в следующем году планируется обеспечить качественным Интернетом 236 сел. В 2021 году – еще 196 населенных пунктов. Глава региона отметил, что высокоскоростной Интернет – удовольствие дорогое. Реализовывать планы будут с помощью государственной программы. У региона таких средств нет.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Образование,
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Автор:

Олеся Жуковень

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