Аким СКО запретил требовать от сельских учителей заполнения электронных дневников

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов запретил заставлять заполнять электронные дневники учителей тех сел, где нет качественного доступа к интернету, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата глава региона заявил, что обязанность заполнять электронный дневник в некоторых случаях доходит до абсурда. Учителя вынуждены делать это ночью, когда скорость немного увеличивается, либо вовсе выезжать в соседнее село, где Интернет работает лучше.

«Очень много жалоб. Нет в селе Интернета – мы заставляем. Запрещаю на территории области, где нет Интернета, это делать. Я понимаю, что это требование. Но у себя в области это нужно регулировать. Не нужны нам красивые отчеты», - сказал К.Аксакалов.

Руководитель управления образования Гульмира Каримова согласилась, что проблема есть. В некоторых населенных пунктах родители не могут посмотреть оценки детей в электронном дневнике. В школе Интернет есть – нет его в самом селе.

«Конечно, это неправильно. 25 школ мы сняли. Нет такой потребности, чтобы в обязательном порядке заполняли. Если нет Интернета, то не заполняют», - пояснила Г.Каримова.

Из 519 населенных пунктов области, имеющих доступ к широкополосному Интернету, только 338 обеспечены качественным Интернетом. Аким области подчеркнул, что цифровизация связана с хорошим доступом к Интернету. По его словам, в следующем году планируется обеспечить качественным Интернетом 236 сел. В 2021 году – еще 196 населенных пунктов. Глава региона отметил, что высокоскоростной Интернет – удовольствие дорогое. Реализовывать планы будут с помощью государственной программы. У региона таких средств нет.