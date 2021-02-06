Аким СКО: Замечания жителей нужно расценивать как сигнал к действию

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На отчете акима Петропавловска Булата Жумабекова глава Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов указал, какие сферы обоснованно критикуют жители города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона считает, что первое – это недобросовестная работа отдельных подрядчиков. К. Аксакалов подчеркнул, что ответственность и подрядных организаций, и технического надзора слабо регламентирована.

«Пример - компания «КазФортис». В 2020 году этим подрядчиком некачественно уложен асфальт во дворах по улицам Сатпаева, 34, Рижская, 9, Букетова, 51, Абая, 102. Только благодаря своевременному вмешательству граждан и общественности все работы были переделаны. Нужно усиливать общественный контроль. «Открытые бюджеты» есть на сайте каждого госоргана. Наши граждане могут посмотреть, какая сумма выделена, кто выиграл, какие виды работ завершены. При этом замечания людей нужно обязательно расценивать как сигнал для действия, а не ждать, пока все это приведет к очередной критике», - заявил аким области.

К. Аксакалов поручил в этом году завершить ремонт всех внутридомовых территорий города.

«Двор должен быть не просто заасфальтирован. Там должны быть детская площадка, парковка и шлагбаум. После этого возле подъездов машин не должно быть. Вот сейчас показали фото. Там в одном дворе все сделали, шлагбаум поставили, а машина стоит перед подъездом. Мы зачем всю эту работу проводили? Ни одной машины не должно быть во дворе. Это непорядок. Значит, недоделали работу», - считает аким области.

Он добавил, что за последние три года заасфальтировали 359, или 61% всех дворов. Установили в них шлагбаум и забор, детские и спортивные площадки. В прошлом году вместо устаревших горок и качелей, металлических, проржавевших, небезопасных для детей, поставили 58 новых детских площадок и шесть комплексов уличных тренажеров. Обустроили 45 бесплатных парковок.

Аким области поручил Б. Жумабекову обратить особое внимание на вывоз снега с городских улиц.

«Традиционно на февраль-март приходятся обильные осадки. В прошлом году мы столкнулись с определенными проблемами в этот период. И вопросы были у жителей. Нужно наладить связь с КСК, которые должны расчищать дворы и сталкивать снег к магистральным улицам, а коммунальные службы его оперативно вывозить», - сказал К. Аксакалов.

Предстоит в этом году акиму Петропавловска и найти решение проблемы по обеспечению детей местами в детских садах.

«На недавно прошедшем расширенном заседании Правительства Главой государства поручено усилить работу по обеспечению детей детскими садами. Вопрос особо актуален для города. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет составляет 63,7% при среднеобластном показателе 77,8%, от 1 года до 3 лет - 17,7% против 32,4% по области. Нам нужны потенциальные инвесторы, которые начнут строительство детских садов в рамках государственно-частного партнерства», - подчеркнул К. Аксакалов.



