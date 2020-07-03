Аким СКО: всех, кто остался на период карантина без работы, трудоустроим

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов во время прямого эфира в Instagram пообещал помочь найти работу каждому жителю региону, который на время карантина останется без работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона подчеркнул, что работать будут с каждым персонально. В акимате к утру подготовили списки. Всех, кто временно остался без работы, и работодателей с имеющимися вакансиями сегодня, 3 июля, в 16.00 ждут в театре им. Погодина.

«У нас есть 1700 вакансий. Только в строительной отрасли – более 1 тысячи вакансий. Специально взяли информацию в разрезе каждого предприятия. Например, компания «Альфа-Север» ищет разнорабочих с заработной платой от 100 тысяч и таких вакансий немало. Мы попросим руководителей всех компаний, чтобы они не требовали документы. Сейчас не до этого. Надо буквально на коленях за два дня научить навыкам и дать людям в это время возможность заработать. Будем работать с каждым персонально, пока не найдем приемлемый вариант работы», - подчеркнул К.Аксакалов.

Глава региона отметил, что субъекты малого и среднего бизнеса, вправе обратиться в банки и микрофинансовые организации с просьбой об отсрочке платежа по кредиту.

«Согласно приказу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 15 июня, субъект МСБ до 15 сентября вправе обратиться в банк или МФО с заявлением о предоставлении дополнительных мер поддержки. Они индивидуально по каждому предпринимателю оценят ситуацию. При очевидном ухудшении положения предложат отсрочку платежей либо рефинансирование кредита по льготным условиям. Во время ЧП на два месяца отсрочку по кредиту получили в нашей области 356 субъектов МСБ. Мы тоже будем контролировать этот вопрос, работать совместно с банками, чтобы максимально помогать МСБ в отсрочке платежей», - заявил К.Аксакалов.

Отвечать на вопросы североказахстанцев по распространению коронавирусной инфекции и j режиме карантина К.Аксакалов пообещал регулярно. Вопросы пользователи могут оставлять на личных страницах акима области в социальных сетях.