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Аким СКО вручил ключи от служебной квартиры паралыжнику Ерболу Хамитову

4 Февраля 2023, 14:02
Аким СКО вручил ключи от служебной квартиры паралыжнику Ерболу Хамитову

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров встретился с паралыжником Ерболом Хамитовым, его тренерами, родителями и параспортсменами, которые выступали в составе сборной РК на чемпионате мира в Швеции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил, что из семи человек, которые от Казахстана участвовали в чемпионате, четверо – североказахстанцы.

«Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Денис Зинов – благодарю вас за достигнутые результаты и участие в чемпионате. Вы хорошо показали себя. Думаю, впереди еще будут победы. Все, чего вы достигли сейчас, пусть будет стимулом. В прошлом году «бронзу» Паралимпиады завоевал А. Герлиц. Благодарю тренеров за большой вклад в развитие спорта, это упорный труд. Мы со своей стороны создадим для вас условия. Отдельно встретимся, обсудим. Важно, чтобы наши спортсмены тренировались в хороших условиях», - сказал А. Сапаров.

Аким области вручил Е. Хамитову ключи от служебной квартиры, всем спортсменам – памятные подарки. Благодарственные письма получили тренеры.


Фото: пресс-служба акима области






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