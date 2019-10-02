Аким СКО вручил ключи от квартиры призеру ЧМ по вольной борьбе

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поздравил Нуркожу Кайпанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Серебряного призера чемпионата мира по вольной борьбе встречали с поздравлениями в областном акимате. На своей странице в Facebook глава региона Кумар Аксакалов поделился встречей со спортсменом.

«Сегодня чествовали серебряного призера чемпионата мира по борьбе Нуркожу Кайпанова. Поздравил североказахстанского борца с высоким результатом и вручил ключи от квартиры», - написал К.Аксакалов.

Денежный сертификат вручили наставнику спортсмена Аяну Бейсембаеву, под руководством которого Н.Кайпанов занимается десять лет.

Напомним, Н.Кайпанов боролся за «золото» в весовой категории до 70 килограммов с россиянином Давидом Баевым. После серии приемов соперник победил со счетом 2:14.