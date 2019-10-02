Аким СКО вручил ключи от квартиры призеру ЧМ по вольной борьбе
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поздравил Нуркожу Кайпанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Серебряного призера чемпионата мира по вольной борьбе встречали с поздравлениями в областном акимате. На своей странице в Facebook глава региона Кумар Аксакалов поделился встречей со спортсменом.
«Сегодня чествовали серебряного призера чемпионата мира по борьбе Нуркожу Кайпанова. Поздравил североказахстанского борца с высоким результатом и вручил ключи от квартиры», - написал К.Аксакалов.
Денежный сертификат вручили наставнику спортсмена Аяну Бейсембаеву, под руководством которого Н.Кайпанов занимается десять лет.
Напомним, Н.Кайпанов боролся за «золото» в весовой категории до 70 килограммов с россиянином Давидом Баевым. После серии приемов соперник победил со счетом 2:14.
- В Кызылорде 220 семей стали обладателями новых квартир
- Мавзолей предположительно эпохи Золотой Орды обнаружили в СКО
- Каждый день задерживают пьяных водителей полицейские в СКО
- Казахстанки завоевали 10 медалей на ЧА по водным видам спорта
- Промоутер Головкина назвал его соперников после титульного боя с Деревянченко
- Центр компетенции по вопросам жилищных отношений предложили создать в столице
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана