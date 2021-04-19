Аким СКО: Впервые в истории североказахстанский борец дважды стал чемпионом Азии

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов в социальных сетях поздравил с победой борца Нуркожу Кайпанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил, что впервые в истории североказахстанский борец дважды стал победителем в Чемпионате Азии.

«Наш борец Нұрқожа Қайпанов стал двукратным чемпионом Азии по вольной борьбе. Нұрқожа, поздравляю тебя с заслуженной победой. В финальной схватке вольник одержал блестящую победу над опытным иранским борцом. Наш балуан подтвердил статус лучшего борца в Азии. У Нұрқожа есть отличные шансы поехать на Олимпиаду в Токио. Пожелаем ему спортивных успехов!» - написал К. Аксакалов.

Напомним, Нуркожа Кайпанов завоевал золотую медаль Чемпионата Азии по вольной борьбе в Алматы. Он выступал в категории до 74 килограммов. В финале североказахстанец встречался с иранцем Мустафой Хоссейнхани.

«Золото» чемпионата РК борец забрал в 2020 году, «серебро» чемпионата мира по вольной борьбе – в 2019-м.