Аким СКО вмешался в ситуацию с транспортировкой больных из инфекционного стационара

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов вмешался в ситуацию с закрытием инфекционного отделения и транспортировкой из него пациентов с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница региона Aigul Amitova в социальных сетях обратилась к местным властям с просьбой не закрывать городскую больницу и не перевозить пациентов в другие инфекционные стационары. Она пояснила, что в стационаре находится ее бабушка, которой диагностировали двустороннюю пневмонию. Девушка волнуется, что переезд может подорвать и без того ослабленное здоровье пожилой женщины. На сообщение горожанки ответил аким области.

«Айгүл, желаю вашей бабушке скорейшего выздоровления. Хочу прояснить ситуацию по больницам. Сейчас наш регион находится в «зеленой зоне». Ежедневно выписывается больше пациентов, чем поступает. Инфекционные стационары пустеют - это хороший знак. Во время пандемии в первой городской больнице было развернуто инфекционное отделение для лечения пациентов от коронавируса. Сейчас там проходят лечение 18 пациентов. Их никуда не будут перевозить. Врачи будут работать, пока не выпишут последнего пациента. Более того, речь не идет о закрытии самой больницы. Медицинское учреждение продолжит работу в штатном режиме. Вновь поступающие будут направляться в новую инфекционную больницу. Нет повода для беспокойства, еще раз желаю здоровья вашей бабушке», - написал К.Аксакалов.

Напомним, в феврале в течение суток закрыли инфекционный стационар в Кызылжарской районной больнице. Позже стало известно о том, что две пациентки отделения после переезда скончались.



