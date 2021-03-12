Аким СКО: В новой больнице внедрим менеджмент совместно с турецкими коллегами

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил строительную площадку, где через два года должна появиться современная многопрофильная больница, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети глава региона написал, что строительство объекта идет несмотря на сложные погодные условия. В регионе всю зиму и первую декаду марта сильные ветра и метели сменяются тридцатиградусными морозами.

«У некоторых были сомнения, что этот проект будет реализован. Тем не менее, стройка идет. Уже забито около шести тысяч свай. Теперь строители приступили к процессу по заливке бетона. Для того чтобы не терять время из-за минусовой температуры и буранов на небольшой площади установлен специальный тент и последовательно заливается бетон. То есть строители не ждут прихода теплой весны, эффективно используется каждый день», - написал К.Аксакалов.

Два года на строительстве больницы будут заняты 500 человек.

Аким области подчеркнул, что этот проект важен для региона. Больница международного уровня площадью более 90 тысяч квадратных метров будет оснащена высокотехнологичным оборудованием.

«Внедрим современный менеджмент совместно с турецкими коллегами. Важно, чтобы наши жители получали качественную медпомощь, не покидая пределы области. Североказахстанцы не должны выезжать за рубеж для лечения, наоборот, к нам должны приезжать. К слову, для наших жителей лечение будет бесплатным в рамках ОСМС», - добавил К.Аксакалов.

Напомним, капсулу под строительство больницы заложили осенью 2019-го года. Проект по строительству многопрофильной больницы – первый зарегистрированный в специальной экономической зоне. Реализует его турецкий инвестор YDA Group. До начала строительства североказахстанская делегация выезжала в Турцию, посещала больницу, аналог которой появится в Петропавловске.



