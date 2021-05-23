Аким СКО: Театры для детей из многодетных и малообеспеченных семей будут бесплатными

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов пообещал, что театры для детей из многодетных и малообеспеченных семей в регионе будут бесплатными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона сказал об этом на встрече с Народной артисткой РК Людмилой Турпаян-Ванюковой. Актрисе исполнилось 75 лет. На сцене североказахстанского драмтеатра она уже 53 года. Сыграла более 150 ролей. К. Аксакалов пожелал ей долгих лет жизни, крепкого здоровья, интересных ролей, зрительской любви и благодарности.

«Благодаря таким личностям театральное искусство живет и всегда будет источником воспитания высокой нравственности и духовности. Нам нужно завлекать молодежь в театры. Поэтому нами принято решение сделать бесплатным посещение театров для детей из многодетных и малообеспеченных семей», - написал в социальной сети аким области.