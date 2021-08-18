Аким СКО: средняя зарплата учителей – 250 тысяч тенге

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на заседании акимата обсудили готовность школ к новому учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году школьники вернутся в учебные заведения. По словам руководителя управления образования Гульмиры Каримовой, на дистанционный режим обучения классы будут переходить, если коронавирус выявят у кого-либо из учащихся или педагогов.

«В случае перехода на дистанционное обучение учебный процесс будет осуществляться как в синхронном, так и асинхронном формате на образовательных платформах Daryn.online, Edupage, Microsoft Teams, Bilimland. Оценивание будет проводиться через электронную систему Күнделiк. При ухудшении эпидситуации рассматривается переход на комбинированное обучение, когда три дня школьники посещают занятия в школе и три дня занимаются удаленно», - сказала Г.Каримова.

Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что ко всем учебным заведениям будут предъявляться серьезные требования по соблюдению всех санитарных норм. Сейчас в регионе работают мониторинговые группы, которые определяют готовность школ к новому учебному году.

«Несмотря на прошлый учебный год, мы видим, что качество образования сохранили – 74%, достаточно высокое. Мы видим, что средний балл ЕНТ увеличился с 69,7 до 74,8. Хорошая тенденция: 94% выпускников, которые сдавали ЕНТ, стали студентами вузов. В том числе многие на гранты прошли. Наш вуз становится все более привлекательным, процессы, которые там идут, обнадеживают», - сказал К.Аксакалов.

Он отметил, что область входит в тройку лидеров среди регионов, которые больше всех средств направляют на капительный ремонт объектов образования. В регионе более 60% капитально отремонтированы.

«Начали строить школу в селе Вишневке, должны начать в Тайынше, заканчиваем – в Петропавловске. До 2025 года планируем по области построить 16 школ. За счет этого решается вопрос с загруженностью школ и трехсменным обучением. В Петропавловске, в границах улиц Чкалова - Уалиханова есть три школы, в которых при проектной мощности 1 640 учащихся обучаются 2 525 детей. В этом году сдаем в этом районе школу на 900 мест», - сообщил К. Аксакалов.

Глава региона дал поручение обеспечить безопасный подвоз детей к школам. Сотрудники полиции должны проверить состояние автобусов и маршруты.

«Мы видим, что есть положительные результаты по проекту «Временная семья». Подобных проектов нет в других регионах. Дети не должны проживать в интернате, нужны домашние условия. По успеваемости эти дети показывают хорошие результаты. В проекте сейчас семь районов. В этом году подключаются Кызылжарский, им. Г.Мусрепова и Тайыншинский районы. Всего 184 ребенка», - сказал К.Аксакалов.

По словам акима области, проблема дефицита кадров в школах практически решена, в первую очередь, за счет созданных для педагогов условий работы.

«На 50% повысилась заработная плата. Еще два года будет повышаться. Сейчас средняя заработная плата по области составляет 250 тысяч тенге: у сельских педагогов – 275 тысяч, городских - 225 тысяч тенге. С этого года нагрузку снизят до 16 часов в неделю. Детям педагогов предоставят место в детских садах в первоочередном порядке», - сообщил аким области.



