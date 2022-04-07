Аким СКО: разработан план мероприятий для нормализации ситуации на ТЭЦ-2

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил о разработке плана мероприятий, которые будут проводиться на Петропавловской ТЭЦ-2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона сообщил, что для нормализации ситуации на ТЭЦ и бесперебойного прохождения следующего отопительного сезона АО «Севказэнерго» разработало план мероприятий. Запланировано строительство и капитальный ремонт объектов станции.

«Предстоит большой объем работы. В кратчайшие сроки приступим к строительным и ремонтным работам. Здесь очень важно учесть мнение и оценку профильных экспертов. По нашей просьбе Правительство направило группу специалистов, для того чтобы они дали экспертную оценку к предстоящим работам. Сегодня на встрече с экспертами провели детальное обсуждение разработанного плана. Вопрос находится на контроле у Президента и Правительства», - прокомментировал К.Аксакалов.

Напомним, 20-го марта произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. В этот же день прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2. 1-го апреля задержали генерального директора АО «Севказэнерго». Все это время в Петропавловске наблюдаются перебои с отоплением. Проблемы Петропавловской ТЭЦ-2 недавно обсуждали на общественном совете области. По предварительным расчетам АО «Севказэнерго» на строительство трубы и модернизацию оборудования необходимо 18 млрд тенге. Члены общественного совета опасаются, что восстановительные работы на ТЭЦ не завершатся к началу отопительного сезона, который на севере Казахстана может начаться уже в сентябре.