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Аким СКО раскритиковал благоустройство Петропавловска и райцентров

Автор:  
Олеся Жуковень
12 Апреля 2023, 08:45
Аким СКО раскритиковал благоустройство Петропавловска и райцентров

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров считает работу по благоустройству Петропавловска и районов неудовлетворительной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, А.Сапаров провел оперативное совещание по благоустройству и раскритиковал состояние улиц Петропавловска и районных центров.

«Мусор везде: и на улице, и вокруг государственных, и частных учреждений. Контейнеры для сбора переполнены. Улицы не убираются. Специалистов коммунальных служб вообще не видно в городе. Остановочные павильоны грязные, разбитые. Почему никто не следит за этим?» - возмутился А.Сапаров.

Он поручил создать комиссию по благоустройству под председательством его первого заместителя Марата Тасмаганбетова. В регионе объявят трехмесячник для исправления ситуации.

«Акимам Петропавловска и районов - принять действенные меры по благоустройству всех населенных пунктов области. Управлениям образования, здравоохранения, культуры и спорта - взять на контроль вопрос благоустройства и ненадлежащего содержания территорий подведомственных организаций», - сказал аким СКО.


Северо-Казахстанская область   Акимат  
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