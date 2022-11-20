Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Аким СКО проголосовал на выборах Президента РК

20 Ноября 2022, 11:08
Аким СКО проголосовал на выборах Президента РК
20 Ноября 2022, 11:08

Аким СКО проголосовал на выборах Президента РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов вместе с супругой отдал свой голос на внеочередных выборах Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона голосовал на участке №595, расположенном в областном центре творчества детей и юношества.

«Сегодня я, как и многие североказахстанцы, пришел на свой избирательный участок, отдал свой голос. Каждый из нас мечтает жить в свободном, экономически сильном государстве. Сегодня мы выбираем Президента нашей страны, через некоторое время будут выборы в Парламент, маслихаты. Два года уже проводим выборы сельских акимов. Через год будут выборы акимов районов», - сказал К. Аксакалов.

На участке №595 всего 1 352 избирателя. По информации председателя избирательной комиссии Каната Садуакаса, к 10:00 часов проголосовали 15%.

«Пока активность средняя. Обычно утром приходят на участок люди старшего поколения, молодежь – чуть позже. На нашем участке – девять впервые голосующих. Для них мы приготовили подарки», - сказал К.Садуакас.

Всего по области работают 640 избирательных участков, 15 территориальных избирательных комиссий.


Новости по теме
Жители Байконура принимают активное участие в выборах Президента РК
Более 60% избирателей проголосовали на выборах Президента
Молодожены проголосовали на президентских выборах в Астане
Читайте также
Жители Байконура принимают активное участие в выборах Президента РК
Выборы Президента РК: начато голосование в Бразилии
По участку в Москве предварительная явка на выборах составляет 25%
Более 60% избирателей проголосовали на выборах Президента
Молодожены проголосовали на президентских выборах в Астане
Единственный ветеран ВОВ района Алтай ВКО отдал свой голос на дому
Выборы организованы в рамках международных стандартов – представитель Грузии
Аида Балаева отдала свой голос на выборах Президента РК
Новости партнеров
Популярное
1 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
3 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
4 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
5 Первый цех по переработке молока откроется в одном из районов Атырауской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору