Аким СКО проголосовал на выборах Президента РК

20 Ноября 2022, 11:08

20 Ноября 2022, 11:08

Аким СКО проголосовал на выборах Президента РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов вместе с супругой отдал свой голос на внеочередных выборах Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона голосовал на участке №595, расположенном в областном центре творчества детей и юношества.

«Сегодня я, как и многие североказахстанцы, пришел на свой избирательный участок, отдал свой голос. Каждый из нас мечтает жить в свободном, экономически сильном государстве. Сегодня мы выбираем Президента нашей страны, через некоторое время будут выборы в Парламент, маслихаты. Два года уже проводим выборы сельских акимов. Через год будут выборы акимов районов», - сказал К. Аксакалов.

На участке №595 всего 1 352 избирателя. По информации председателя избирательной комиссии Каната Садуакаса, к 10:00 часов проголосовали 15%.

«Пока активность средняя. Обычно утром приходят на участок люди старшего поколения, молодежь – чуть позже. На нашем участке – девять впервые голосующих. Для них мы приготовили подарки», - сказал К.Садуакас.

Всего по области работают 640 избирательных участков, 15 территориальных избирательных комиссий.