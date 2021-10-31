Аким СКО: Петропавловск сможет принять Лигу конференций УЕФА

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поздравил футбольный клуб «Қызылжар» с занятым четвертым местом в турнирной таблице казахстанской Премьер-Лиги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил, что команда заняла столь высокую строчку в таблице впервые за 20 лет.

«Футбольный клуб «Қызылжар» провел блестящий сезон. На старте чемпионата наших футболистов записывали в аутсайдеры. Но наши ребята по ходу сезона показали характер и уверенную игру. Даже сегодня «кызылжарцы» бились до последней минуты и вырвали победу у «Ордабасы». Хотя наш клуб не занял призовое место, есть высокие шансы участвовать в Еврокубках. Наш город впервые сможет принять Лигу Конференций под эгидой УЕФА. Мы будем проводить реконструкцию стадиона, чтобы он соответствовал европейским стандартам. Спасибо, ребята за сезон! Қызылжар, алға!» - написал на своей странице в социальной сети К. Аксакалов.

Матч 26-го тура Казахстанской Премьер-Лиги проходил в Петропавловске. Команда «Кызыл-Жар СК» играла с шымкентским «Ордабасы». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. Если карагандинский «Шахтер» не возьмет Кубок Казахстана, то в следующем сезоне петропавловские футболисты представят страну в Лиге конференций.



