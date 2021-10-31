РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:06, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Аким СКО: Петропавловск сможет принять Лигу конференций УЕФА

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поздравил футбольный клуб «Қызылжар» с занятым четвертым местом в турнирной таблице казахстанской Премьер-Лиги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона отметил, что команда заняла столь высокую строчку в таблице впервые за 20 лет.

    «Футбольный клуб «Қызылжар» провел блестящий сезон. На старте чемпионата наших футболистов записывали в аутсайдеры. Но наши ребята по ходу сезона показали характер и уверенную игру. Даже сегодня «кызылжарцы» бились до последней минуты и вырвали победу у «Ордабасы». Хотя наш клуб не занял призовое место, есть высокие шансы участвовать в Еврокубках. Наш город впервые сможет принять Лигу Конференций под эгидой УЕФА. Мы будем проводить реконструкцию стадиона, чтобы он соответствовал европейским стандартам. Спасибо, ребята за сезон! Қызылжар, алға!» - написал на своей странице в социальной сети К. Аксакалов.

    Матч 26-го тура Казахстанской Премьер-Лиги проходил в Петропавловске. Команда «Кызыл-Жар СК» играла с шымкентским «Ордабасы». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. Если карагандинский «Шахтер» не возьмет Кубок Казахстана, то в следующем сезоне петропавловские футболисты представят страну в Лиге конференций.



    Теги:
    Спорт Футбол Северо-Казахстанская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:22
    Боксер Сагындык Тогамбай выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае
    Сегодня, 15:14
    Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
    Сегодня, 15:09
    Предотвратить разрушение городища Туймекент в Жамбылской области призывает эксперт
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!