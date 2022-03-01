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Аким СКО о работе заводов: будем оперативно решать логистические вопросы

1 Марта 2022 20:48
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Аким СКО о работе заводов: будем оперативно решать логистические вопросы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов прокомментировал работу заводов в меняющихся экономических условиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава региона на своей странице в социальной сети написал, что работу североказахстанских заводов отслеживают буквально в ручном режиме. Предприятия закупают комплектующие из других стран, в том числе из России и Украины.

«События в Украине влияют на экономику разных стран. Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству принять антикризисный план. Это позволит нивелировать негативные последствия и сохранить социально-экономическое развитие нашей страны. Будем оперативно решать вопросы по логистике, чтобы снизить расходы предприятий»,- написал К. Аксакалов.

На этот год формируется портфель заказов заводов на 65 млрд тенге. Такой объем обеспечит загруженность местных предприятий.

«Стабильно работает ЗИКСТО. В прошлом году он поставил 851 вагон-платформу на 21 млрд тенге. Сумма превышает показатель 2020-го года на 37%. На этот год план - 1,1 тысячи вагонов-платформ. Дополнительно будет создано 100 новых рабочих мест», - добавил К. Аксакалов.


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#Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Промышленность  
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Автор:

Олеся Жуковень

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