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    22:00, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Аким СКО - о переселенцах: 88% до переезда не имели собственного жилья

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает эффективной программу переселения из трудоизбыточных регионов. По словам главы региона, уехали обратно всего 8% переселенцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 2016 года по программе переселения в регион приехали около 10 тысяч человек. Неоднократно возникали скандальные ситуации с качеством построенных для переселенцев домов, трудоустройством. Два районных акима даже лишились своих должностей.

    «Программа будет реализовываться. Расхожее мнение есть, что люди уезжают – это не так. Конечно, кто-то уезжает. Климат не подошел, семейные или родственные вопросы возникли. Есть такие факты, но их не так много – около 8%. Больше остаются и обживаются. Около 88% не имели жилья до переезда в нашу область. Некоторые, как говорится, взяли две сумки и переехали. Сколько трудностей испытали они и их дети, мыкаясь по углам. Таких историй много. Переехав сюда, есть возможность жить. Да, вначале будут какие-то трудности. Но это все преодолимо. Есть крыша над головой, есть возможность найти работу. Это, наверное, наиболее важно. Об этом нужно больше говорить», - сказал К. Аксакалов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Акимат Общество
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