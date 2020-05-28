Аким СКО - о досмотре на ЕНТ: Не переходите грани дозволенного

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на заседании акимата обсудили подготовку к сдаче единого национального тестирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления образования Гульмиры Каримовой, в этом году 85% выпускников решили пройти ЕНТ. В прошлом году в казахстанские вузы пожелали поступить 59,5% североказахстанских выпускников.

«Хорошая тенденция. Мы работаем над этим каждый год. Снизилось количество выпускников, которые пост в зарубежные вузы. В 2017-м году в казахстанские вузы поступали 1390 абитуриентов, в прошлом – уже 1854. Это тоже хорошая тенденция. Отток сократился с 21% до 14%. На треть выросло число поступивших в наш университет. В 2017-м пришли 664 студента, в прошлом году – 959», - отметил аким области Кумар Аксакалов.

Средний балл ЕНТ возрос до 82. Глава региона считает, что показатель неплохой, но особого внимания требуют три района области, где средний балл оказался ниже 70%.

Аким области обратил внимание на создание условий для проведения тестирования. Руководитель управления образования и и.о. ректора местного вуза рассказывали, как готовят аудитории к сдаче ЕНТ в условиях пандемии, о том, сколько металлоискателей и подавителей связи установят.

«Нужно создать благоприятные условия для проведения тестирования. Дети, конечно, должны чувствовать ответственность, но не надо переходить грани дозволенного. Мы знаем, как иной раз во время досмотра происходит. Не надо кошмарить детей. Не переусердствуйте, не травмируйте психику детей и родителей», - подчеркнул К.Аксакалов.