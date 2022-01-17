Аким СКО: Нужно переходить на автоматические станции измерений на дорогах

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что на дорогах необходимо устанавливать автоматические станции измерения массы передвигающихся большегрузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы региона, вместе с установкой станций нужно увеличить и штрафы за перегруз.

«Нужно уходить на установку автоматических станций измерения. Неоднократно говорил министрам и индустрии, и цифровизации о том, что станции крайне необходимо установить. Не только недропользователи, те, кто добывают щебень, но и сельхозформирования тоже перегружают машины, два-три борта наращивают КАМАЗы. Что это такое? Никаких государственных денег не хватит, чтобы за этими машинами восстанавливать дороги. По всей стране же бетонку не постелишь. Есть же нормы, которые государством определяются. Недобросовестные владельцы большегрузов разрушают все, что делается государством. Побольше таких станций надо. И штрафы побольше. Придем к этому, уверяю», - сказал К. Аксакалов на коллегии управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

По информации инспекции транспортного контроля, в прошлом году по результатам контроля за соблюдением правил перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов возбудили 211 административных дел в отношении виновных лиц. Взыскали штрафов в размере 26,8 млн тенге.

«Если с явным перегрузом идет, то местная полиция должна отработать. Понятно, что полномочия им поурезали до минимума, но если явное нарушение и разрушение дороги, то наверняка можно что-то сделать. Исполнительные власти в районах должны все сделать, чтобы сохранить то, что делается государством», - подчеркнул К. Аксакалов.