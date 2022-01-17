+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аким СКО: Нужно переходить на автоматические станции измерений на дорогах

17 Января 2022 11:44
Поделиться:
Аким СКО: Нужно переходить на автоматические станции измерений на дорогах

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что на дорогах необходимо устанавливать автоматические станции измерения массы передвигающихся большегрузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
Более 17 млрд тенге потратят на ремонт дорог в СКО Колонна машин попала в снежный занос вблизи погранпоста в ВКО Участок дороги Шакат-Восточное-Шалдай закрыли в Павлодарской области

По словам главы региона, вместе с установкой станций нужно увеличить и штрафы за перегруз.

«Нужно уходить на установку автоматических станций измерения. Неоднократно говорил министрам и индустрии, и цифровизации о том, что станции крайне необходимо установить. Не только недропользователи, те, кто добывают щебень, но и сельхозформирования тоже перегружают машины, два-три борта наращивают КАМАЗы. Что это такое? Никаких государственных денег не хватит, чтобы за этими машинами восстанавливать дороги. По всей стране же бетонку не постелишь. Есть же нормы, которые государством определяются. Недобросовестные владельцы большегрузов разрушают все, что делается государством. Побольше таких станций надо. И штрафы побольше. Придем к этому, уверяю», - сказал К. Аксакалов на коллегии управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

По информации инспекции транспортного контроля, в прошлом году по результатам контроля за соблюдением правил перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов возбудили 211 административных дел в отношении виновных лиц. Взыскали штрафов в размере 26,8 млн тенге.

«Если с явным перегрузом идет, то местная полиция должна отработать. Понятно, что полномочия им поурезали до минимума, но если явное нарушение и разрушение дороги, то наверняка можно что-то сделать. Исполнительные власти в районах должны все сделать, чтобы сохранить то, что делается государством», - подчеркнул К. Аксакалов.

Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Транспорт  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
Более 17 млрд тенге потратят на ремонт дорог в СКО
Колонна машин попала в снежный занос вблизи погранпоста в ВКО
Участок дороги Шакат-Восточное-Шалдай закрыли в Павлодарской области
Популярное
1 Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь, убивая случайных прохожих – ДП Алматы
2 Как безработному казахстанцу получить льготный кредит
3 Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобождён от должности
4 Какую тактику применяли террористы для изматывания полицейских в Алматы
5 Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
6 Аким столицы встретился с жителями жилых массивов
Читайте также
Ряд дорог закрыли в Актюбинской области из-за метели
Дороги закрыли в пяти районах СКО
Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь, убивая случайных прохожих – ДП Алматы
Как безработному казахстанцу получить льготный кредит
Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобождён от должности
Какую тактику применяли террористы для изматывания полицейских в Алматы
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Аким столицы встретился с жителями жилых массивов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив