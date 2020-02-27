Аким СКО: Не должно быть ценового беспредела

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области снова обсудили цены на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления предпринимательства и туризма Куралай Жарова утверждает, что ситуация стабильная.

Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов считает, что на формирование цен повлияли товарные интервенции из стабфонда.

«С начала года из стабфонда реализовали продукции на 144,3 млн тенге. Заключили договоры с птицефермами по поставкам яиц. Закуп трех тыс. тонн муки существенно повлиял на формирование цены на хлеб. Закупали мы ее по 4,7 тыс. тенге за мешок, сейчас оптовая цена составляет 5,4 тыс. тенге. С Продкорпорацией работаем по форвардному закупу зерна. Встретились со всеми крупными хозяйствами, которые поставляют овощную продукцию. Шесть из них полностью закроют потребность по стабфонду – примерно четыре тыс. тонн продукции», - проинформировал М. Тасмаганбетов.

По словам К.Жаровой, цены на социально значимые продовольственные товары в районах и городе Петропавловске мониторят каждую неделю.

«Надеюсь, вы заранее районы не предупреждаете, что будет мониторинг? Проверки должны быть внезапными. Говорят, что когда проверка приходит, начинают «шлифовать». Такого быть не должно. Если такие вещи обнаруживаются, нужно наказывать – местные исполнительные органы имею в виду. Жесточайший контроль установить. Нам нужна объективная картина, которая складывается. По линии партии тоже должен быть контроль. Весной повышается цена, прежде всего, на овощи. Не должно быть ценового беспредела», - сказал аким области Кумар Аксакалов.



