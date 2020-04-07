Аким СКО: Наша задача – не допустить подтопления домов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов назвал паводковую ситуацию в регионе непростой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона в прямом эфире на местных телеканалах рассказал о ситуации по инфицированию коронавирусом в регионе и по паводку.

«Наряду с выстраиванием работы в это непростое время связанные с карантином, обеспечением жизнедеятельности области, мы проводим работу по предупреждению паводковой ситуации. Ситуация непростая, очень много людей задействованы. Мы заранее подготовили специалистов и технику», - заявил аким области.

Он отметил, что подтоплений населенных пунктов не допущено. Ведется круглосуточный мониторинг уровней рек, озер и водохранилищ. Спасатели заблаговременно выехали в Уалихановский, Айыртауский, Тимирязевский районы и район им. Г.Мусрепова для проведения необходимых работ.

«С учетом анализа прошлых лет, на 12 участках проведены взрывные работы на площади более 4 тысяч квадратных метров. Очищено более 100 км арыков и каналов, очернение полей - свыше 500 км, откачано 100 тысяч кубометров талых вод. На автодорогах и внутри поселков очищено около 3 тысяч водопропускных труб. Построено 20 км защитных дамб, провели работы по обвалованию населенных пунктов», - рассказал аким области.

Он подчеркнул, что работы продолжаются днем и ночью.

«Наша задача – не допустить подтопления ни одного жилого дома. Мы регулируем весь процесс, чтобы минимизировать потери, обезопасить жизни, здоровье и имущество граждан», - сказал К.Аксакалов.