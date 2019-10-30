Аким СКО: Наша задача – чтобы с каждым годом рабочих мест было больше

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на заседании акимата обсудили реализацию Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году ее участниками стали 17,5 тыс. человек. Постоянные рабочие места получили 9 тыс. североказахстанцев. 2 тыс. жителей региона обучаются основам предпринимательства.

Руководитель управления предпринимательства и туризма Куралай Жарова сообщила, что в регионе действуют более 31 тыс. субъектов бизнеса. Это больше аналогичного периода прошлого года на 8%. По итогам первого полугодия увеличилось количество рабочих мест в малом и среднем бизнесе.

Тем не менее не все районы демонстрируют положительную динамику в этом вопросе. По словам К. Жаровой, в районах имени Г. Мусрепова, Аккайынском, Айыртауском и в городе Петропавловске, напротив, отмечается сокращение рабочих мест.

«Акимы должны знать, по каким предприятиям произошло снижение рабочих мест, в чем причина. Может, нужно было помочь этому предпринимателю. Это же судьбы людей. Наша общая задача – чтобы с каждым годом рабочих мест было больше», - сказал аким области Кумар Аксакалов.

Глава региона поручил своему заместителю Аскару Сакипкерееву, курирующему соцсферу, тщательно проверить все отчеты районов и департамента статистики.

«Нам дутые цифры и гладкие отчеты не нужны. Нужна реальная картина. Все цифры перепроверить по пенсионным накоплениям. Они появляются только тогда, когда человека официально приняли на работу. Если он работает более 6 месяцев, значит, трудоустроен на постоянное рабочее место», - сказал К. Аксакалов.

Напомнил аким области о создании в сельхозформированиях профсоюзов, заключении коллективных трудовых договоров.

«Они должны быть составлены предметно. Что обязуется выполнить работодатель по отношению к людям, которые работают и живут в этом селе. Пустышки не нужны. Показали мне один договор, где работодатель обязуется выдавать работникам только рукавицы. Население не должно соглашаться на такие условия», - отметил К. Аксакалов.

Аким области подчеркнул, что местная власть должна постоянно работать над трудоустройством граждан, созданием условий для открытия и развития бизнеса, снижением числа самозанятых.