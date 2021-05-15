Аким СКО: нам не хватает спортивных тренеров
По словам руководителя управления физической культуры и спорта Сергея Мелехова, 295 тренеров являются штатными.
«44 имеют высшую категорию, 72 – первую, 159 – вторую. За последние два года число штатных тренеров увеличилось на 20 единиц. С прошлого года ведется работа по увеличению заработной платы на 25% специалистам сферы спорта, имеющим статус педагога. В частности, тренерам-преподавателям, методистам, заместителям руководителей по учебной и воспитательной работе и руководителям детско-юношеских спортивных школ. К 2023-му году увеличение составит 100%», – сказал Сергей Мелехов.
Аким области Кумар Аксакалов отметил, что тренеров в детско-юношеских спортивных школах не хватает. «В области работает специализированный колледж-интернат. Первый выпуск тренеров состоится уже в следующем году. Совместно с акимами районов нужно обеспечить их трудоустройство. Сейчас нужно думать, где будут работать выпускники-тренеры. Тренеров не хватает, мы это видим», – сказал глава региона.