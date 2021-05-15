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    10:13, 15 Май 2021 | GMT +6

    Аким СКО: нам не хватает спортивных тренеров

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с воспитанниками спортивных школ работают 609 тренеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам руководителя управления физической культуры и спорта Сергея Мелехова, 295 тренеров являются штатными.

    «44 имеют высшую категорию, 72 – первую, 159 – вторую. За последние два года число штатных тренеров увеличилось на 20 единиц. С прошлого года ведется работа по увеличению заработной платы на 25% специалистам сферы спорта, имеющим статус педагога. В частности, тренерам-преподавателям, методистам, заместителям руководителей по учебной и воспитательной работе и руководителям детско-юношеских спортивных школ. К 2023-му году увеличение составит 100%», – сказал Сергей Мелехов.

    Аким области Кумар Аксакалов отметил, что тренеров в детско-юношеских спортивных школах не хватает. «В области работает специализированный колледж-интернат. Первый выпуск тренеров состоится уже в следующем году. Совместно с акимами районов нужно обеспечить их трудоустройство. Сейчас нужно думать, где будут работать выпускники-тренеры. Тренеров не хватает, мы это видим», – сказал глава региона.



    Теги:
    Спорт Северо-Казахстанская область
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