Аким СКО: нам не хватает спортивных тренеров

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с воспитанниками спортивных школ работают 609 тренеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления физической культуры и спорта Сергея Мелехова, 295 тренеров являются штатными.

«44 имеют высшую категорию, 72 – первую, 159 – вторую. За последние два года число штатных тренеров увеличилось на 20 единиц. С прошлого года ведется работа по увеличению заработной платы на 25% специалистам сферы спорта, имеющим статус педагога. В частности, тренерам-преподавателям, методистам, заместителям руководителей по учебной и воспитательной работе и руководителям детско-юношеских спортивных школ. К 2023-му году увеличение составит 100%», – сказал Сергей Мелехов.

Аким области Кумар Аксакалов отметил, что тренеров в детско-юношеских спортивных школах не хватает. «В области работает специализированный колледж-интернат. Первый выпуск тренеров состоится уже в следующем году. Совместно с акимами районов нужно обеспечить их трудоустройство. Сейчас нужно думать, где будут работать выпускники-тренеры. Тренеров не хватает, мы это видим», – сказал глава региона.



