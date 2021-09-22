Аким СКО: на 128 сел выделили более 18 млрд тенге

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о поездке в район М. Жумабаева. По уже сложившейся традиции – на своей странице в социальной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы региона, в этом году на обновление 128 сел выделили 18,6 млрд тенге. В районе М. Жумабаева 1,2 млрд тенге потратили на подведение водоразводящих сетей и строительство водонапорных площадок в селах Полтавка, Александровка, Надежка и Октябрьское.

«Осень - это не только уборка урожая, но и подведение итогов и завершение ремонтной кампании, запланированной в начале года. Сегодня проинспектировал выполнение ремонтных работ в районе М. Жумабаева. Проведен комплексный ремонт сел. Хороший пример - село Советское. За два года на модернизацию села направлено почти один миллиард тенге», - написал К.Аксакалов.

В Советском полностью реконструировали водоразводящую сеть, 100 семей подвели воду в дома. На пяти из 12 улиц – новый асфальт. По всему селу установили 100 новых фонарей. Идет ремонт местного дома культуры. По просьбе сельчан сохранили мозаику на фасаде здания.

«Этот год был непростым, засушливым. Поэтому очень важно, чтобы жители максимально подготовились к зиме. Это заготовка кормов, хранение плодоовощной продукции в погребах. В ходе поездки посетил дом учителя физкультуры Ахметжана Канышева. Вместе с супругой и дочерью они держат подсобное хозяйство, приобрели машину. Своими силами семья заготовила сено, солому и зерноотходы. Канышевы планируют дальше увеличивать поголовье скота», - написал аким области.

Сельский предприниматель Арман Уатаев занимается развитием села Жастар. Молодой бизнесмен построит там молочную ферму, создал 20 рабочих мест, помогает местным жителям подвести воду в дома.