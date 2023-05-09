Аким СКО и ветеран ВОВ Иван Клименко вместе возложили цветы к Вечному огню

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области посетил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Клименко. Глава региона Айдарбек Сапаров поздравил ветерана с 78-ой годовщиной Великой Победы, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю Вас с днем Великой Победы. Спасибо Вам за Победу, за участие в Великой Отечественной войне, за отвагу, крепкого здоровья и долгих лет жизни вам», - поздравил ветерана аким СКО.

Иван Клименко рассказал главе региона, что в свои 96 лет чувствует себя отлично. Он обладатель Ордена Отечественной войны 2 степени и медали «За победу над Германией». Каждый год в День Победы он вспоминает своих сослуживцев. Со слезами на глазах он рассказывает о боевых товарищах, которых потерял на поле битвы.

«Я был стрелком Дальневосточного фронта. Своего первого боевого друга я потерял в бою в Восточной Пруссии. Видеть, как пуля убивает твоего друга… То, что я тогда чувствовал, не передать словами. Ужас войны просто не описать. Нужно ценить мир и беречь его», - делится воспоминаниями ветеран.

После войны Ивана Трофимовича отправили на Восточный фронт, затем в Китай. Ветеран вернулся домой только летом 1951 года. На малой родине трудился прорабом. После аким области и ветеран отправились к Вечному огню, где вместе возложили цветы и отдали дань памяти погибшим в войне. После возложения собравшиеся почтили память павших минутой молчания.