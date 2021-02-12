Аким СКО: Если приходит известный бренд – это кредит доверия региону

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В созданной в конце 2019 года в Северо-Казахстанской области специальной экономической зоне «Qyzyljar» реализуют три инвестиционных проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима области Кумара Аксакалова, первый год для экономической зоны был годом поиска и привлечения инвесторов.

«Проведена работа по привлечению в регион «якорного инвестора». Когда в регион заходит известный бренд - это четкий сигнал другим инвесторам, это кредит доверия региону. Растет инвестиционная привлекательность. Для нас таким «якорным инвестором» является немецкий концерн «Claas». Это мировой бренд, который не нуждается в представлении», - сказал К. Аксакалов.

Идет реконструкция здания для завода. Уже в этом году планируют собрать первую партию комбайнов.

«Мы реализуем этот проект для того, чтобы наши аграрии смогли сэкономить до 50% своих средств при покупке одного комбайна. С помощью современной техники хлеборобы будут быстрее проводить посевную и уборочную кампании. Кроме того, благодаря заводу «Claas» мы увеличим темп обновления сельскохозяйственной техники. В 2018-м обновили технику на 1,9%, в 2019-м - на 3,1%, в прошлом году - на 4,2%. С запуском нового завода планируем увеличить этот показатель до 6% в год», - заявил К. Аксакалов.

Еще один проект в СЭЗ реализует отечественный инвестор. В Петропавловске появится электротехнический завод. 300 рабочих будут производить 13 тысяч трансформаторов в год. По словам К. Аксакалова, это будет современное предприятие с новейшим оборудованием, ориентированное на экспорт.

«Продолжая тему про экономическую зону, скажу, что будут включены новые участники, которые планируют производство лекарственных препаратов, упаковочной и пигментной бумаги», - сообщил аким области.